Chefs servem petiscos e banquetes em Santarém

Rúben Trindade, do restaurante Casa do Gadanho, em Estremoz, Hugo Freitas Araújo, do Solar dos Presuntos, em Lisboa, Aurora Goy, do Apego, no Porto, e Rafael Ávila Melo e Franco Pinilla, do Projeto Amassaria, dos Açores, são os chefs que estão esta sexta-feira a abrir o Festival Nacional de Agricultura de Santarém. Por ali vão passar nos próximos dias dezenas de chefs de renome a apresentar petiscos com uma abordagem contemporânea.

Terá também uma zona dedicada à doçaria tradicional portuguesa, outra ao artesanato, com cerca de 30 expositores, uma área de agro-produtos e expositores comerciais e ainda um espaço exterior dedicado ao"street food" e outro para o lazer, com palco para animação teatral e musical, e ainda um espaço dedicado às crianças.

Na Cavalariça I, haverá quatro espaços em que outros tantos chefs apresentarão rotativamente (de dois em dois dias) as suas versões de alguns petiscos por 6,50 euros cada. Além dos já referidos, vão por ali passar David Jesus, Nikita Polido, Vítor Adão, Ana Moura ou Francesco Ogliari, um total de 20. Os banquetes serão quatro, sendo a chef Marlene Vieira (Marlene e Zumzum Gastrobar, Lisboa) a primeira a servir, já este sábado. headtopics.com

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém está inserido no programa Santarém Capital da Gastronomia e tem curadoria de Rodrigo Castelo, chef do restaurante Ó Balcão, naquela cidade, e embaixador para a gastronomia de Santarém.

7 razões para ir ao Festival Nacional de Gastronomia de SantarémVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Premier League quebra tradição e confirma Wolves-Chelsea em 24 de dezembroA Premier League confirmou quinta-feira que o jogo de futebol entre o Wolverhampton e o Chelsea será disputado no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quebrando uma tradição que perdura desde 1995. Consulte Mais informação ⮕

Premier League quebra tradição e confirma Wolves-Chelsea a 24 de dezembroÚltimo jogo disputado na véspera de Natal teve lugar há 28 anos. Consulte Mais informação ⮕

Dois chefs, produtos da terra e vinho são ingredientes para almoço de domingo em CorucheSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Nunca mais é sábado. Um novo restaurante, música e teatro: temos 10 sugestões para o seu fim de semanaSalvador Sobral a apresentar o seu novo disco em Lisboa, teatro, exposições, um festival de música eletrónica em Braga e outro de gastronomia em Santarém: temos 10 sugestões para si. Consulte Mais informação ⮕

Festival Porto/Post/Doc: 10 edições numa cidade que renovou a relação com o cinemaO festival de cinema, marcado para novembro, apresenta-se como espaço de reflexão e de fomento de públicos, numa cidade que tem uma outra geografia cinematográfica, disse o diretor, Dario Oliveira. Consulte Mais informação ⮕