Chefe do Exército de Israel pede desculpas por ataque que matou funcionários da World Central Kitchen

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halevi, pediu desculpa pelo ataque que provocou a morte de sete funcionários da World Central Kitchen em Gaza, indicando que o mesmo foi o resultado de uma “identificação incorreta”. “Ontem à noite, sete funcionários da World Central Kitchen foram mortos”, disse na primeira declaração (e em inglês) após o ataque.

Segundo Halevi, as Forças de Defesa de Israel (FDI) já finalizaram a investigação preliminar sobre o ataque e concluíram que “, à noite, durante uma guerra, em condições muito complexas”. “Não deveria ter acontecido”, reconheceu, garantindo que o objetivo não era atingir trabalhadores humanitários. “I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happene

