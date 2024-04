Chefe do Executivo de Macau defende a necessidade de melhorar o sistema de segurança nacional

O Chefe do Executivo de Macau defendeu hoje a necessidade de melhorar o"sistema e mecanismo da segurança nacional" para aumentar"a qualidade e a eficácia da governação".

No ano passado, Macau "melhorou o regime jurídico, o sistema e o mecanismo de implementação do trabalho de salvaguarda da segurança nacional local, cumpriu-se rigorosamente o princípio `Macau governada por patriotas`, consolidando a linha de defesa da segurança nacional forte" no território. Na mesma cerimónia, o diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau lembrou que, nos últimos 10, foram remodelados o sistema de liderança e os sistemas jurídico, estratégico e político em todos os aspetos da segurança nacional, e a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento de Estado estão "efetivamente salvaguardados".

Zheng Xincong afirmou ser preciso fortalecer, em Macau, o sistema jurídico e o mecanismo de execução, construindo uma barreira sólida à defesa da segurança nacional, através do reforço do "pessoal policial e judicial para prevenir efetivamente os riscos, como ainda é necessário fortalecer a gestão do espaço cibernético de acordo com a lei, resistir resolutamente aos impactos de pensamentos erróneos e enganosos, e...

Macau Segurança Nacional Ho Iat Seng Governação

