O chefe do Conselho de Segurança Nacional da Rússia argumentou esta quarta-feira que os Estados Unidos partilham culpa no ataque terrorista à sala de concertos Crocus City Hall, em Moscovo, apesar do Estado Islâmico (EI) ter reivindicado a autoria.

“Estão a tentar impor-nos que o ato terrorista não foi cometido pelo regime de Kiev, mas sim por apoiantes da ideologia islâmica radical, talvez membros do ramo afegão do EI”, afirmou Nikolai Patrushev, numa reunião dos Conselhos de Segurança da Organização de Cooperação de Xangai, realizada em Astana, capital do Cazaquistão. Nesta reunião da estrutura económica e de segurança regional de nove países, que também inclui a China, a Índia e o Irão, Patrushev sublinhou ser “muito mais importante determinar rapidamente quem é o cliente e o patrocinador deste crime monstruoso”

