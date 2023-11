Chefe da missão humanitária da ONU apela a cessar-fogo em Gaza

O chefe da missão humanitária das Nações Unidas apresentou um novo apelo a um cessar-fogo para distribuir ajuda humanitária e facilitar a libertação de reféns. Martin Griffiths, apresentou esta quarta-feira um plano de dez pontos para pôr termo à carnificina em Gaza, onde todos os dias se atingem novos níveis de horror. O plano inclui um novo apelo a um cessar-fogo para distribuir ajuda humanitária e facilitar a libertação de reféns.

O cessar-fogo permitiria também descansar os civis numa altura em que os hospitais estão a ser atacados, causando a morte de bebés prematuros, sendo que toda a população está a ser privada dos seus meios básicos de sobrevivência", afirmou Griffiths numa declaração em Genebra. O plano de dez pontos, que é dirigido a Israel, às autoridades de Gaza e àqueles que têm influência sobre elas, apela também à abertura de mais passagens para permitir a entrada de ajuda humanitária, como o corredor de Kerem Shalom, entre os territórios palestiniano e israelita

O subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

O Parlamento de Espanha inicia esta quarta-feira uma sessão de dois dias que culminará, previsivelmente, com a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro, na sequência das eleições de 23 de julho.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que 'não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem'.

As tropas israelitas entraram no maior hospital de Gaza onde dizem estar, numa zona subterrânea, um dos maiores complexos geridos pelo Hamas. O Ministério da Saúde em Gaza , gerido pelo movimento, garantem ter morrido na operação pelo menos 40 pessoas.

O Al Shifa está sem eletricidade, água potável e alimentos há vários dias, abrigando cerca de 9.000 pessoas. A Organização Mundial da Saúde expressa preocupação com a segurança do pessoal médico e dos doentes.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza . A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

