Chefe da diplomacia europeia critica construção de colonatos ilegais por Israel

O chefe da diplomacia europeia disse esta segunda-feira que está chocado com o anúncio feito por Israel de avançar com a construção de “mais colonatos ilegais”, considerando que a ocupação de território palestiniano prejudica a própria segurança israelita.





