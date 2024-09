Chefe da Diplomacia Chinesa Denuncia 'Repressão' dos EUA contra Economia Chinesa

O chefe da diplomacia chinesa denunciou “a repressão” dos Estados Unidos contra a economia chinesa e pediu um “diálogo respeitoso” entre os dois países, indicou este sábado, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. China se opõe firmemente à repressão dos EUA contra o comércio, a tecnologia e a economia chinesas

“, assinalou a mesma nota, sobre a reunião com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. O responsável chinês disse ainda a Blinken que “uma vez que os EUA afirmaram repetidamente que não têm intenção de entrar em confronto com a China,A reunião de sexta-feira entre os dois responsáveis decorreu na missão chinesa em Nova Iorque e à margem da Assembleia-Geral da ONU.

O encontro aconteceu alguns dias depois de o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter afirmado que a China estava a colocar a Ásia e os Estados Unidos “à prova” devido ao comportamento cada vez “mais agressivo”, nomeadamente no mar do Sul da China e em relação a Taiwan., bem como a passagem de navios de guerra norte-americanos e, pela primeira vez esta semana, japoneses, pelo estreito de Taiwan.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

China EUA Diplomacia Repressão Diálogo

