Chef espanhol acusa militares de Israel de visarem caravana de trabalhadores humanitários

O chef espanhol José Andrés acusa os militares de Israel de terem visado sistematicamente a caravana onde seguiam os trabalhadores humanitários da World Central Kitchen. Ele afirma que Israel conhecia as movimentações da organização e que nenhum país democrático pode atacar civis e trabalhadores humanitários.

