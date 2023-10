Os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol (UEFA Champions League) regressou à Sport TV, que também irá transmitir a Super Taça Europeia, confirmou hoje à Lusa fonte oficial

Contactada pela, fonte oficial da empresa salientou que a Sport TV ganhou o pacote de “jogos mais importantes” da competição a partir da próxima época (2024/2025). Além da UEFA Champions League, a Sport TV garantiu também os jogos da UEFA Europa League e da atualmente designada UEFA Conference League.

Os direitos de transmissão televisiva adquiridos incluem também as finais das respetivas competições assim como a Super Taça Europeia.Também assegurou os resumos de todos os jogos das três competições de clubes da UEFA. headtopics.com

A Sport TV retoma, assim, os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

