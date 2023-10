CGTP destaca impacto da paralisação da Função Pública

A secretária-geral da CGTP sublinha que o impacto da paralisação demonstra bem o descontentamento que existe nos serviços públicos. Isabel Camarinha fala numa adesão"transversal a todos os setores".A Frente Comum confirmou a "forte adesão" à greve da Função Pública, esta sexta-feira, e a CGTP reforçou que "esta participação muito significativa dos trabalhadores (...

"Isto é também demonstrativo que todos estão a sentir que isto não pode continuar assim", disse Isabel Camarinha.

