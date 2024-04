CGD recebe 98% do montante reembolsado pelo Fisco

Caixa Geral de Depósitos (CGD) recebeu 98% do montante reembolsado pelo Fisco ao abrigo do Regime Especial dos Ativos por Impostos Diferidos (REAID). Este regime permite aos bancos serem compensados fiscalmente por perdas registadas no passado.

A CGD já recebeu um total de 1 milhão de euros.

