Cessar-fogo entre Israel e Líbano em negociações, mas Gaza continua sob ataque

A pausa no conflito não se deve estender à Faixa de Gaza, onde tropas israelitas continuam a sua ofensiva contra o Hamas .Segundo a Sky News

De acordo com uma fonte, o cessar-fogo deve durar 21 dias e espera-se que, durante esse período, as duas partes consigam chegar a uma resolução permanente para o conflito. Os ataques de Israel contra o Líbano, para atingir o movimento xiita Hezbollah, causaram na quarta-feira 72 mortos e cerca de 400 feridos, de acordo com dados do Ministério da Saúde libanês.

Israel Líbano Cessar-Fogo Hamas Hezbollah Conflitos No Médio Oriente

