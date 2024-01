César ataca Presidente da República e destaca Pedro Nuno Santos como líder desejado

Reeleito presidente dos socialistas com mais de 90% dos votos, César juntou-se aos ataques ao Presidente da República, e sublinhou que Pedro Nuno Santos é o “líder que desejámos” para derrotar uma direita “embusteira”.no primeiro dia do congresso do PS, atacando Marcelo Rebelo de Sousa pela decisão de convocar novas eleições legislativas.

O presidente do Partido Socialista considera ainda que o partido é “uma proposta de governo com uma nova ambição e sentido de responsabilidade” após a eleição de Pedro Nuno Santos.Portugal “devia ter sido poupado a esta interrupção gerada pela decisão do Presidente da República”“É hoje amplamente reconhecido que, nas circunstâncias então difundidas, o primeiro-ministro fez o que lhe era institucionalmente requerido, mas o Presidente da República, em resposta, não fez o que politicamente era devidoMas o presidente do partido, reeleito durante este 24.º Congresso do PS, declarou que “o que lá vai, lá vai”, e que este é o momento de “mostrar aos portugueses o líder que temos”, um líder “que desejámos”, asseguro





