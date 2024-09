Cerca de cinco mil pessoas manifestam-se no Porto pelo direito à habitação

Cerca de cinco mil pessoas manifestaram-se na Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina e Aliados, no Porto , para reivindicar o direito à habitação.Cerca de cinco mil pessoas manifestaram-se este sábado na Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina e Aliados, no Porto , para reivindicar o direito à habitação, entoando palavras de ordem como"Paz, pão, saúde, habitação".

As palavras de ordem mais gritadas alto e bom som variavam entre"Estabilidade sim, despejos não","Baixa prestação, subam os salários","Queremos teto queremos chão","Porto escuta, o povo está na luta","Abril exige casa para viver","Defender com afinco o artigo 65","Estamos fartos de escolher: pagar a renda ou comer","Eu não aguento mais viver na casa dos meus pais", ou"Baixem...

"Os preços são exuberantes. Isto é uma vergonha, cada vez o Governo corta mais", declarou, a gritar e visivelmente consternada com a crise na habitação que o Porto vive e Portugal em geral.

Manifestação Direito À Habitação Porto Porta A Porta

