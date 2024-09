Cerca de cinco mil pessoas manifestam-se no Porto para reivindicar o direito à habitação

Cerca de cinco mil pessoas manifestaram-se na Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina e Aliados, no Porto , para reivindicar o direito à habitação.Cerca de cinco mil pessoas manifestaram-se este sábado na Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina e Aliados, no Porto , para reivindicar o direito à habitação, entoando palavras de ordem como"Paz, pão, saúde, habitação".

As palavras de ordem mais gritadas alto e bom som variavam entre"Estabilidade sim, despejos não","Baixa prestação, subam os salários","Queremos teto queremos chão","Porto escuta, o povo está na luta","Abril exige casa para viver","Defender com afinco o artigo 65","Estamos fartos de escolher: pagar a renda ou comer","Eu não aguento mais viver na casa dos meus pais", ou"Baixem...

"Os preços são exuberantes. Isto é uma vergonha, cada vez o Governo corta mais", declarou, a gritar e visivelmente consternada com a crise na habitação que o Porto vive e Portugal em geral.

Direito À Habitação Manifestação Porto Porta A Porta

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Metro do Porto enviou memorando do metrobus à Câmara do Porto em agostoFonte oficial da C&226;mara do Porto confirmou a rece&231;&227;o do memorando, e que o mesmo tinha sido encaminhado ao Grupo de Trabalho para Acompanhamento de Investimentos de Transporte P&250;blico da Assembleia Municipal.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Incêndios: Arouca contabiliza pelo menos 5,3 milhões de euros em prejuízos e 350 mil são nos passadiçosPassadiços reabrem ao público apenas em metade da sua extensão, no troço de aproximadamente quatro quilómetros

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Cinco mil pessoas saíram à rua no Porto para reivindicar direito à habitação'Paz, pão, saúde, habitação': as palavras de ordem durante a manifestação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Vitória SC arromba porta da Liga Conferência com nova goleadaMinhotos confirmaram na Bósnia a superioridade mostrada em Portugal e apuraram-se, com justiça, para a Liga Conferência.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Partido Socialista abre a porta a negociações do Orçamento do Estado'Sentido de Estado obriga-nos a que ponderemos medidas e soluções que tornem o Governo menos perigoso', defende o presidente dos socialistas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Guerra não se resolve em 24 horas”: porta-voz do Kremlin contraria promessa de Trump“É fantasia imaginar que o próximo Presidente dos EUA anunciaria, no seu discurso de posse em Washington, a suspensão da ajuda militar à Ucrânia', disse Peskov.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »