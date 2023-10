Cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automática

"A Pensão na Hora já chega a 70% das pensões que são decididas", afirmou a governante durante uma audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Segundo um documento de suporte à audição elaborado pelo ministério, o número de pensões atribuídas através deste mecanismo automático lançado em 2021 totaliza agora 83 mil. De acordo com dados disponibilizados à Lusa fonte do Instituto da Segurança Social (ISS), entre janeiro e setembro de 2023, foram concedidas 38 mil pensões de velhice através do mecanismo Pensão na Hora, um aumento de 46% face ao período homólogo.

A Pensão na Hora permite atribuir em até 24 horas uma pensão provisória até que seja disponibilizada a definitiva. Na audição, Ana Mendes Godinho garantiu, em resposta aos deputados, que "os pensionistas vão ter uma recuperação do poder de compra" no próximo ano com a atualização prevista de 6,2% para pensões até 1.020,44 euros, de 5,8% para pensões entre este último valor e 3.061,32 euros e de 5,2% para pensões superiores. headtopics.com

A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.

