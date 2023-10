Cerca de 40% das escolas em Gaza foram danificadas pelos bombardeamentos, diz UNESCO

Mais de 625.000 alunos palestinianos, bem como 22.500 professores, estão “em situação de extrema vulnerabilidade”. Cerca de 40% das escolas na Faixa de Gaza ficaram danificadas, desde o escalar dos conflitos entre Israel e Hamas, após o ataque do grupo a 7 de outubro.

O balanço é avançado esta sexta-feira pela UNESCO, que apela a uma cessação “imediata” dos bombardeamentos. Nestas três semanas de conflito, mais de 200 escolas sofreram danos e quarenta ficaram em estado considerado “muito grave” e mais de 625.000 alunos palestinianos, bem como 22.500 professores, estão “em situação de extrema vulnerabilidade”.

Para que a situação não piore, a UNESCO apela a “todos os atores” que respeitem o Direito Internacional Humanitário, no qual atacar estabelecimentos de ensino constitui uma violação.

Quase metade das escolas em Gaza foram danificadas pelos bombardeamentos, diz UNESCONascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Hamas diz que cerca de 50 reféns israelitas morreram em bombardeamentos em GazaO movimento islamita palestiniano Hamas, que usa o termo 'sionista' para designar os israelitas, havia indicado a 16 de outubro que 22 reféns morreram. Consulte Mais informação ⮕

Mulher queria os filhos com 40 anos fora de casa, foi a tribunal e ganhouSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

40 anos depois, o que mudou com 'O Tal Canal?As piadas, as personagens e um elenco memorável. A canção, os sketches e as frases que ficaram para a história. Esta semana no Pop Up há Herman José, humor e televisão. Consulte Mais informação ⮕

Cher queixa-se que o namorado, 40 anos mais novo, não entende as suas referênciasAlexander Edwards tem 37 anos e Cher, 77. Assumiram o namoro há um ano e agora apresentam um novo disco gravado a dois, com canções de Natal. “É um homem lindo”, elogia a cantora. Consulte Mais informação ⮕

Têxtil de Esposende já veste bebés e crianças em 40 paísesA Play Up emprega 50 pessoas, fatura oito milhões de euros e exporta 90% da produção. Focada em reduzir o desperdício e a pegada ambiental, a marca vai lançar um loja online de roupa em segunda mão. Consulte Mais informação ⮕