Cerca de 40.000 alunos recomeçam as aulas sem todos os professores

Cerca de 40.000 alunos recomeçaram esta quarta-feira as aulas sem terem todos os professores, de acordo com cálculos da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) esta quarta-feira apresentados. "No início de dezembro eram cerca de 32.000 os alunos que não tinham os professores todos", disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, indicando que no último mês do ano se aposentaram 371 docentes e que em janeiro vão aposentar-se mais 434. De acordo com a mesma fonte, quase 2.

000 alunos têm um professor em falta desde o início do ano, ou seja, têm uma disciplina a que nunca tiveram aula





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cerca de 190 centros de saúde abertos no Natal para diminuir pressão nas urgências hospitalaresCerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar hoje em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para “situações não emergentes”, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Reorganização do Serviço Nacional de Saúde em PortugalO Serviço Nacional de Saúde em Portugal será reorganizado em Unidades Locais de Saúde (ULS) a partir de 2024, facilitando o acesso das pessoas aos centros de saúde e hospitais. As Administrações Regionais de Saúde serão eliminadas e o financiamento das ULS será baseado no risco clínico dos utentes.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Conselheiro de segurança nacional dos EUA pressiona Israel a mudar de táticaDois dias depois de o presidente norte-americano ter modulado o seu apoio a Israel, ao criticar o governo de extrema-direita liderado por Benjamin Netanyahu e a resposta ao Hamas com bombardeamentos 'indiscriminados' que fazem perder apoio internacional, o conselheiro de segurança nacional dos EUA encontrou-se com os dirigentes israelitas em Telavive.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Comércio e serviços já pesam mais de 70% na riqueza nacionalEstudo elaborado pelo antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, para a CCP, revela mudanças profundas no contributo de cada setor para o VAB nacional: de 37%, no final da década de 50, serviços mercantis passaram a pesar quase três quartos, superando todas as outras atividades juntas.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Um ano a trabalhar 4 dias por semana. Trabalhadores satisfeitos, a mesma produtividadeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Miomas uterinos: O que são, o que podem implicar e os tratamentos possíveisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »