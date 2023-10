Cerca de 3500 médicos podem deixar de fazer horas extra nas urgências já em novembro

Se todos os médicos que entregaram escusa para não fazerem mais horas extras começarem a cumprir em novembro, muitas urgências vão ter de fechar, diz sindicato.

O DN perguntou a um dos sindicatos da classe, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que ontem se sentou à mesa no Ministério da Saúde, na João Crisóstomo, e que não saiu satisfeito com a reação da tutela, sobre que"tragédia anunciada" de estaria a falar. E a resposta recebida foi:"Uma boa parte dos serviços de urgência vão ter de encerrar.

"estamos a falar de muitos serviços que vão ter de encerrar. Este movimento de recusa de horas extras começou nos hospitais periféricos, nomeadamente com um grupo de colegas do Hospital de Viana de Castelo, mas já chegou aos hospitais centrais, como São João e Santa Maria". headtopics.com

Joana Bordalo e Sá dá mesmo o exemplo do maior hospital do Norte, São João, no qual o diretor executivo foi presidente do Conselho de Administração até há um ano, que"todos os médicos e internos de Medicina Interna que fazem urgência entregaram minutas de escusa para mais horas extras, e que grande parte dos médicos de Medicina Intensiva também".

"Estas unidades já funcionavam em rotatividade, mas a indicação que temos é que os serviços ao fim de semana vão ter de fechar mesmo e sem saberem por quanto tempo. Veja, estes são os dados que nos chegaram, mas isto é da responsabilidade do Governo". headtopics.com

