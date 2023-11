Cerca de 35.000 manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de Gaza

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaEvacuação do norte de Gaza é"urgente". Número de reféns do Hamas sobe para 239Cerca de 35.000 pessoas manifestaram-se este domingo em Madrid a favor de um cessar-fogo entre Israel e o grupo islâmico palestiniano Hamas na Faixa de Gaza e em defesa dos palestinianos, indicaram as autoridades policiais espanholas.

"Todos apelam a um cessar-fogo imediato em Gaza", afirmou a ministra do Trabalho espanhola, Yolanda Diaz, que pertence à plataforma Somar, que agrupa partidos de esquerda e extrema-esquerda, e que também participou na manifestação.

"Estou muito preocupada com a minha família porque há quase dois dias que não consigo falar com eles. Há dois dias que não recebo qualquer mensagem deles", disse à AFPTV Nisrin Mashal, uma professora de 45 anos, explicando que tem família em Gaza e na Cisjordânia. headtopics.com

Em Valência, uma cidade portuária do sudeste de Espanha, outra manifestação pró-palestiniana reuniu vários milhares de pessoas. No sábado, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em apoio aos palestinianos em Londres, França e Nova Iorque.

