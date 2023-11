Cerca de 35.000 manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de Gaza

Gritando "Liberdade para a Palestina", agitando bandeiras palestinianas, os manifestantes encheram as ruas da capital espanhola, numa das maiores manifestações pró-palestinianas em Espanha desde o início do conflito, a 07 de outubro.

A manifestação realiza-se no 23.º dia do conflito em Gaza e depois de, na sexta-feira, as forças armadas israelitas terem intensificado a sua ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza. Emilio Gonzalez, um consultor informático de 50 anos, afirmou, por sua vez, que os manifestantes "partilham o sofrimento do povo palestiniano à distância", salientando ainda que espera que os palestinianos tenham "o seu próprio Estado" no futuro.

Na Grécia e de acordo com os números da polícia grega, 5.000 pessoas manifestaram-se hoje pacificamente em Atenas, apelando ao "fim do massacre dos palestinianos em Gaza". O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, principalmente civil, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então. headtopics.com

Cerca de 35.000 manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel prometeu 'alargar e expandir' a operação terrestre na Faixa de GazaAs próximas horas poderão trazer respostas em relação à operação que está em andamento. Consulte Mais informação ⮕

Movimento islamita Hamas relata “combates violentos” na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Hamas relata 'combates violentos' na Faixa de GazaO porta-voz do Ex&233;rcito israelita, Daniel Hagari, anunciou que os militares v&227;o ampliar as opera&231;&245;es terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave. Consulte Mais informação ⮕

Lula acusa Netanyahu de querer “acabar com a Faixa de Gaza”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lula da Silva acusa Netanyahu de querer 'acabar com a Faixa de Gaza'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕