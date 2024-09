Cerca de 100 venezuelanos e luso-venezuelanos protestam contra Maduro no Funchal

Cerca de 100 venezuelanos e luso-venezuelanos participaram este sábado no Funchal , Madeira, numa manifestação contra o governo de Nicolás Maduro , no âmbito de um protesto mundial, assinalado também em outras 11 cidades portuguesas.

Em 28 de julho, as autoridades eleitorais venezuelanas declararam Nicolás Maduro vencedor das eleições presidenciais horas depois do encerramento das urnas, mas, ao contrário de eleições anteriores, nunca divulgaram os resultados pormenorizados das votações para corroborar a decisão.

“A comunidade internacional tem de pressionar Nicolás Maduro para sair. Ele não é o presidente, nem é o vencedor das eleições”, afirmou Lídia Albornoz, para logo reforçar que a comunidade internacional tem de “intervir rapidamente”.

Venezuela Maduro Protestos Funchal Direitos Humanos

