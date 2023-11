Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.CEO do banco deseja dar dividendos no próximo ano, mas Associação Mutualista está a perspetivar lucro próximo de zero devido ao impacto negativo da venda do Finibanco Angola

:

ECO_PT: Banco Montepio sem lucros em 2023 após venda em AngolaCEO do banco deseja dar dividendos no próximo ano, mas Associação Mutualista está a perspetivar lucro próximo de zero devido ao impacto negativo da venda do Finibanco Angola.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Líder da Solar Power Europe defende “investimento urgente nas redes” de eletricidadeWalburga Hemetsberger, CEO da Solar Power Europe, a associação que representa a indústria solar europeia, defende um “investimento urgente” nas redes elétricas e um licenciamento de projetos mais célere, incluindo em Portugal

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: CEO em Portugal: “Tornámo-nos um mercado central para o BNP”Fabrice Segui, CEO do BNP Paribas em Portugal, explica a abordagem do grupo no mercado nacional, onde tem um centro de excelência, e em que emprega quase 8 mil trabalhadores

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: De oradora a CEO da Web Summit, Katherine Maher tem uma difícil missão entre mãosDepois da polémica gerada pelas declarações de Paddy Cosgrave sobre o conflito entre Israel e o Hamas, a nova líder assume que o objetivo 'é recentrar o foco' e garantir que o evento será 'atrativo'. Conheça o perfil da cara da cimeira que regressa a Lisboa entre 13 e 16 de novembro.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Senhorios têm dúvidas sobre atualização das rendas antigas'Os senhorios com contratos anteriores a 1990 já deviam saber o que vai acontecer aos contratos', lamenta a Associação Lisbonense de Proprietários, que pede clarificação ao Governo.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Paula Costa, CEO da Parents and Partners: “A cultura corporativa do país tem muito receio do tema da parentalidade”Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »