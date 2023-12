CEO da TAP defende privatização da companhia aérea

Havia"aviões no chão que não estavam a trabalhar", diz o CEO da TAP, Luís Rodrigues, sobre o estado em que encontrou a companhia. O presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, considera"impensável" ter uma empresa de aviação no mercado a ser"condicionada por um acionista, neste caso o Estado".

"A forma mais fácil é privatizar", afirmou o responsável pela companhia aérea nacional ontem, no congresso anual da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) sobre"Inteligência Artificial, a Revolução do Século XXI", que decorreu no Porto durante os últimos três dias. "Se não for possível , então que se criem regras para que a empresa seja gerida livre dos entraves administrativos que tem atualmente", avançou. TAP distinguida como companhia aérea mundial líder para África e América do Sul Notando que não se trata de uma crítica, porque as regras são o que são, o CEO da transportadora exemplificou com a aquisição de combustíveis. Neste momento, referiu, não é possível gastar cinco milhões de euros para adquirir combustível sem ir ao Tribunal de Conta





dinheiro_vivo » / 🏆 13. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal de Contas avança com processo contra ex-CEO da TAPO Tribunal de Contas já avançou com o processo de infracção financeira contra a antiga presidente executiva e o presidente do conselho de administração, no âmbito da saída de Alexandra Reis.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

TAP: MP junto do Tribunal de Contas abre processo à ex-CEO e Manuel BejaEm causa está a indemnização de 500 mil euros paga à ex-administradora da TAP Alexandra Reis, alvo de um relatório da IGF e que deu origem à Comissão Parlamentar de Inquérito à companhia.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Tribunal de Contas avança contra ex-gestores da TAPEx-presidente da TAP pode processar Estado pelo despedimento.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

TAP ganha prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do SulA TAP voltou a ser eleita, nos World Travel Awards, a companhia aérea líder mundial em África e na América do Sul. É a sexta vez consecutiva que a empresa portuguesa arrecada estas distinções. Fique a saber que outros prémios vieram para Portugal:

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Rita Ferro Rodrigues: “Há (quase) 13 anos eu estava assim, a semanas de ter o Duda”'A foto parece saída de um livro do harrypotter.'

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

António Guimarães Rodrigues (1950-2023)Ex-reitor da UMinho

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »