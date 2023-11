CEO da Ryanair critica aumento de taxas nos aeroportos nacionais

CEO do grupo Ryanair deixou duras críticas ao aumento das taxas nos aeroportos nacionais, apontando que países como Espanha, Itália e Grécia estão a reduzir os custos. E defendeu que a Portela pode ganhar mais 10 milhões de passageiros por ano (para 40 milhões) com “poucas mudanças”.

A Ryanair enviou uma mensagem ao próximo Governo que sair das eleições antecipadas de 10 de março: abram o aeroporto do Montijo, mas com uma gestora que não seja a ANA – Aeroportos de Portugal, detida pelos franceses da Vinci. Apesar da concessão detida pela Vinci, a companhia aérea irlandesa de baixo custo vai mais longe e exige ao novo Governo que “acabe com o monopólio” da empresa francesa sobre os principais aeroportos nacionais. “Abram o Montijo, mas entreguem a outro operador de aeroportos para termos concorrência aqui em Lisboa. Se entregarem a infraestrutura à ANA, não vai ter incentivo para abrir o Montijo, porque pode aumentar as taxas na Portela em 17





