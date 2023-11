Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feira

Por outro lado, adianta que, se necessário, podem recorrer à urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada.Contudo, o Hospital de Almada anunciou, na segunda-feira, que a sua urgência pediátrica vai estar encerrada, a partir de hoje, no período noturno, entre as 20:00 e as 08:00.

Em comunicado, o Hospital Garcia de Orta explicou que o encerramento noturno da urgência pediátrica resulta da incapacidade de assegurar as correspondentes escalas médicas, após entrega de declarações de indisponibilidade para realização de trabalho extraordinário para além do limite legalmente previsto.

O atendimento diurno, adianta a unidade hospitalar, mantém-se todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, e a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos continuará a funcionar ininterruptamente.

Além da urgência, o serviço de pediatria do HGO assegura a resposta nas áreas ambulatórias como a consulta externa de pediatria, o Hospital de Dia de Pediatria, o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, bem como o acompanhamento permanente de todas as crianças internadas, incluindo na enfermaria de pediatria médica, na unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos e no puerpério.

