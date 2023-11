Centrar tudo num homem só

Depois da longa espera, no início de outubro, foi finalmente promulgada, apesar de já ter sido anunciada no verão, a estrutura do novo DE-SNS. Este documento espelha e define também as competências e a articulação entre a DE-SNS e os outros organismos que constituem o complexo edifício da Saúde.

Designação dos responsáveis de direção dos hospitais EPE e dos agrupamentos de centros de saúde (ACS), planeamento dos recursos humanos, afetação de recursos financeiros às instituições, serviços integrados ou financiados pelo SNS, definição dos planos de atividades anuais dos hospitais, celebração de parcerias público-privadas, gestão das redes nacionais de cuidados paliativos e de cuidados continuados e...

Uma das críticas a este modelo é a centralização no DE e a falta de autonomia dos hospitais.

Personalização perigosa Por sua vez, Miguel Soares de Oliveira, médico e ex-presidente do INEM, afirmou ao Jornal I que o “enorme defeito” do novo estatuto é “a centralização total” e que o sucesso da direção executiva fica dependente do perfil do seu presidente. “Quem vier a seguir pode não ter as mesma características do atual.

Outra questão considerada relevante é a possível perda de relevância política e efetiva da DGS, uma organismo essencialmente político que vê as suas competências exclusivas diminuírem e as partilhadas com a DE-SNS multiplicarem-se.

