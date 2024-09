Centeno: Inflação 'vencida' mas cautela é necessária

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Confederação do Turismo de Portugal

“A inflação desceu mais depressa do que subiu, demorou muito tempo a subir, foram muitos choques sucessivos que fizeram subir a taxa de inflação para mais de 10%”, explicou. Porém, os últimos números mostram um cenário muito diferente: a taxa de inflação na França está nos 2,2% e em Espanha nos 1,5%., disse o governador do Banco de Portugal.

A próxima reunião do conselho de governadores do BCE está marcada para o dia 17 de outubro, na Eslovénia.O que se seguirá? Para Centeno, que pede cautela neste processo,, mas evitando que as taxas de juro voltem aos níveis que tínhamos antes da crise pandémica.

Inflação Banco De Portugal Mário Centeno Taxas De Juro BCE

