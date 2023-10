Centenas manifestam-se pelo quarto dia contra mina de cobre no Panamá

Apesar da chuva, centenas de manifestantes protestaram na quinta-feira, pelo quarto dia consecutivo, nas principais ruas da Cidade do Panamá contra a extensão da exploração na maior mina de cobre da América Central.contra o contrato assinadoEm março, o Governo e a empresa, uma subsidiária da mineradora canadiana First Quantum Minerals, c

hegaram a acordo sobre um contrato de concessão, por 20 anos e prorrogável, para a exploração da mina Cobre PanamáEste país não está à venda” ou “Minera, não te amamos” faziam parte dos gritos de centenas de manifestantes, a maioria dos quais jovens, que avançaram hoje pela orla marítima da capital até ao centro histórico.

Centenas manifestam-se pelo quarto dia contra mina de cobre no PanamáVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Centenas manifestam-se pelo quarto dia contra mina de cobre no PanamáApesar da chuva, centenas de manifestantes protestaram na quinta-feira, pelo quarto dia consecutivo, nas principais ruas da Cidade do Panamá contra a extensão da exploração na maior mina de cobre da América Central. Consulte Mais informação ⮕

Centenas de agentes buscam suspeito do pior tiroteio do ano nos EUAPelo menos 16 pessoas morreram no ataque de quarta-feira numa pequena cidade do estado do Maine com 38 mil habitantes. Consulte Mais informação ⮕

Fórmula 1: os horários do GP da Cidade do MéxicoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Rocket fere seis pessoas em cidade fronteiriça egípciaSeis pessoas ficaram feridas quando um rocket caiu esta madrugada em Taba, uma cidade egípcia que faz fronteira com Israel, país que desde 7 de outubro está em guerra com o grupo islamita palestiniano Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Foguete fere seis pessoas em cidade egípcia na fronteira com IsraelSegundo fontes do hospital de Taba, cinco pacientes tiveram alta ap&243;s receberem o tratamento necess&225;rio, enquanto o pessoal de sa&250;de ainda tentava a tentar estabilizar o sexto paciente. Consulte Mais informação ⮕