Centenas homenageiam Amílcar Cabral na Avenida da Liberdade

Centenas de pessoas desceram a Avenida da Liberdade em homenagem ao centenário do líder africano Amílcar Cabral . A manifestação, organizada por diversos grupos e associações, teve como objetivo celebrar a vida e obra do revolucionário que lutou pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau.

A primeira marcha dedicada a Amílcar Cabral em Portugal terá lugar no sábado, 21 de janeiro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. O evento visa celebrar o centenário do líder africano e promover a sua inclusão na história nacional portuguesa.

Líder africano e anticolonialista faria este ano 100 anos de idade.

Centenas de pessoas, de várias raças, género e idades, começaram hoje a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, na primeira Marxa Cabral em Portugal organizada pelo Movimento Negro.

Líder africano e anticolonialista faria este ano 100 anos de idade.

A marcha, organizada pelo Movimento Negro, e que juntou milhares de pessoas, celebra o "ano do centenário de Amílcar Cabral".

Vários oradores, da viúva Ana Maria ao secretário-geral da ONU, mostraram esta segunda-feira, na abertura do simpósio internacional que assinala o centenário de Amílcar Cabral, na Praia, que as inquietações do nacionalista com liberdade e dignidade continuam atuais.

