Cenários pós-eleitorais e o papel do Chega

Em todos estes cenários, é preferível, para o Chega, uma vitória de Pedro Nuno Santos, desde que haja uma maioria de direita. E em nenhum caso uma vitória de Montenegro lhe será útil Ora vamos lá falar de cenários pós-eleitorais.

E centremos a discussão no elemento que mais ruído vai provocar em campanha e naquele que mais condicionará as estratégias e os discursos, à esquerda (no PS, que agitará o papão da extrema-direita) e à direita (no PSD, que será pressionado pelas escolhas pós-10 de março): André Ventura e o Chega. Cenário um: O PS ganha as eleições, mas a direita, no seu conjunto, dispõe de uma maioria parlamentar. Luís Montenegro, porém, cumprindo a sua promessa de que não avançaria se não ficasse em primeiro, não se mexe. O Presidente da República indigita o líder do partido mais votado, Pedro Nuno Santos, como primeiro-ministro. Mas, na apresentação do programa de governo, uma moção de rejeição lançada pela direita (pelo CDS…) é aprovada e o governo não pass





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Chega renasce em Portugal como 'puro produto de importação ideológica'André Ventura encontrou-se com Marine Le Pen em novembro, em Lisboa, a propósito de uma reunião do grupo Identidade e Democracia.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Análise sobre os líderes do PS e do PSD nas eleiçõesEspecialistas em marketing político analisam as forças e fraquezas dos líderes do PS e do PSD nas eleições de março

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Análise dos pontos fracos e fortes dos candidatos a primeiro-ministroEspecialistas em marketing político analisam as fraquezas e forças de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, candidatos a primeiro-ministro nas eleições de 10 de março.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Brenda Lee, 65 anos depois: a estrela chega ao topo da árvore de NatalForam 65 anos de lenta e gradual subida na tabela norte-americana até que, aos 78 anos de idade (agora já com 79), a cantora que tinha 13 quando gravou uma canção de Natal com travo rockabilly, viu finalmente o seu “Rockin’ Around the Christmas Tree” a chegar ao número um.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Montenegro reafirma que PSD não governará com o ChegaLuís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Líder do Chega exige explicações sobre construção de casa de Luís MontenegroO líder do Chega não ficou convencido com as declarações feitas por Luís Montenegro e diz que faltam explicações sobre o processo de construção na casa de Espinho.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »