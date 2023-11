Céline Dion partilha fotos com os filhos num jogo de hóquei no gelo

A combater uma doença rara e afastada dos palcos, há muito que a cantora canadiana não aparecia em público. Agora, partilhou fotos do dia anterior com os seus três filhos, num jogo de hóquei no gelo. Céline Dion partilhou, nas redes sociais, algumas fotografias suas ao lado dos três filhos, num jogo de hóquei no gelo. É a primeira vez em mais de três anos que a artista canadiana surge em público

. "Divertimo-nos muito a visitar os Montreal Canadiens", depois do jogo com os Vegas Golden Knights", escreveu, na legenda. A seu lado estavam René-Charles, de 22 anos, e os gémeos Nelson e Eddy, com 13 anos, fruto da sua relação com René Angélil

:

