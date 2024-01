CDS vai voltar ao Parlamento, afirma líder do partido

Vai ocupar o lugar deixado vago por Nuno Melo no Parlamento Europeu. Acredita que a AD terá sucesso se for capaz de apresentar aos portugueses uma alternativa clara ao socialismo. Aconteça o que acontecer no dia 10 de março, há uma coisa que parece que já é certa: o CDS vai voltar ao Parlamento? Eu acho que isso já aconteceria em qualquer cenário eleitoral. Eu continuo a andar muito na rua e muita gente me diz que o CDS faz falta no Parlamento.

E eu também sou daqueles que acha que um Parlamento com uma voz do CDS é um Parlamento menos extremado, é um Parlamento que muitas vezes tem mais capacidade de estabelecer alguns consensos importantes para as pessoas. E, portanto, o regresso do CDS ao Parlamento é relevante. Acho que ele aconteceria em qualquer cenário, ou seja, com coligação ou sem coligaçã





