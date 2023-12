CDS e PSD chegam a acordo para coligação pré-eleitoral

CDS terá nomes em pelo menos dois a três lugares elegíveis. Coligação vai chamar-se Aliança Democrática, recuperando o valor simbólico do acordo que há mais de 40 anos foi impulsionado por Sá Carneiro (PSD), Freitas do Amaral (CDS) e Ribeiro Telles (PPM).

Acordo serve também para as europeias de junho Está confirmado: depois de semanas de negociações e de muita pressão, vinda inclusive de dentro do PSD, os socias-democratas chegaram a acordo com o CDS para uma coligação pré-eleitoral para as legislativas de março e para as europeias de junho”, recuperando assim o valor simbólico para a direita da AD de Francisco Sá Carneiro, em 1979, que na altura juntou PSD, CDS, à época liderado por Freitas do Amaral, e PPM, de Gonçalo Ribeiro Telles. E respondendo ao apelo de vários sociais-democratas, um deles Carlos Moedas, que há uma semana, no jantar de Natal do CDS em Lisboa, pediu precisamente um regresso da A





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PS alarga distância para o PSD e Chega não para de crescerProjeção aponta liderança socialista mas maioria parlamentar à direita. Um quarto dos eleitores só decidirá o voto 'mais em cima' das eleições.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Portugal terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano na Defesa até 2037O Estado português terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano no orçamento da Defesa nacional até 2037 de modo a convergir com a meta que combinou com a Aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO, na sigla em inglês), da qual Portugal é membro, calcula o Conselho das Finanças Públicas (CFP), numSegundo o conselho presidido por Nazaré Costa Cabral, nas últimas décadas, Portugal gastou, em média, o equivalente a 1,5% ou 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor militar, valor que fica muito abaixo dos 2% do PIB, meta com a qual o governo PSD-CDS se comprometeu num acordo feito em 2014

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Eleições de março de 2024 com novos líderesPS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e CDS apresentam-se nas eleições de março de 2024 com novos líderes face às legislativas de 2022

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Líder do PSD acusa novo secretário-geral do PS de acenar com o “papão da direita”Numa reação à eleição do novo secretário-geral do PS, o líder do PSD acusou Pedro Nuno Santos de acenar com o “papão da direita” e querer surgir de “cara lavada” após ter integrado um Executivo que vendeu “ilusões” aos portugueses.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos preparado para liderar um “grande combate” ao PSDPedro Nuno Santos afirmou este domingo que não é o líder do PS que a direita “gostava de ter” e garantiu que o partido fará “um grande combate” ao PSD para ganhar as eleições legislativas de 10 de março de 2024.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

José Luís Carneiro menciona acordos com o PSD durante governação do Partido SocialistaEm entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro menciona uma série de acordos pontuais feitos durante a governação do Partido Socialista e destaca a importância de seguir políticas das contas certas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »