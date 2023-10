CCB recupera a gestão do próprio espaço com Museu de Arte Contemporânea

O primeiro-ministro salientou hoje que o Centro Cultural de Belém (CCB) recupera agora a gestão do seu próprio espaço com a abertura do Museu de Arte Contemporânea e registou"um momento de grande satisfação" no panorama artístico

“Dificilmente teríamos melhor forma de assinalar os 30 anos do CCB do que o CCB recuperar a gestão do seu próprio espaço”, declarou o primeiro-ministro. O Museu de Arte Contemporânea – Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), hoje inaugurado, apresenta exposições que reúnem as coleções Berardo, Ellipse, Teixeira de Freitas, e da artista belga Berlinde De Bruyckere.

No sábado e domingo, entre as 10:00 e as 19:00, o museu será palco de concertos, visitas guiadas e atividades pensadas para o público adulto e famílias, nomeadamente para a nova exposição “Atravessar uma ponte em chamas”, da artista belga Berlinde de Bruyckere. headtopics.com

A exposição permanente inclui ainda algumas peças da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) e da Teixeira de Freitas. A Coleção Berardo reúne os desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX, e inclui, entre outras obras, artistas estrangeiros de renome como Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein, Piet Mondrian, Duchamp, Chagall, Picasso e Andy Warhol, e de portugueses como Rui Chafes, Fernanda Fragateiro e Julião Sarmento.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Museu de Arte Contemporânea do CCB abre com um fundo de aquisições de 2MEO Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), em Lisboa, vai abrir na sexta-feira com um fundo de aquisições de obras de arte de dois milhões de euros, anunciou hoje o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Consulte Mais informação ⮕

Museu de Arte Contemporânea do CCB abre com um fundo de aquisições de 2MEVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Museu de Arte Contemporânea do CCB abre com um fundo de aquisições de 2MEO Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), em Lisboa, vai abrir na sexta-feira com um fundo de aquisições de obras de arte de dois milhões de euros, anunciou hoje o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Consulte Mais informação ⮕

Dialogo entre coleções Berardo e Ellipse marca abertura do Museu de Arte Contemporânea/CCBInaugura sexta-feira o novo Museu de Arte Contempor&226;nea do Centro Cultural de Bel&233;m com duas exposi&231;&245;es tempor&225;rias, uma da cole&231;&227;o Teixeira de Freitas e outra da artista belga Berlinde De Bruyckere e uma exposi&231;&227;o permanente que coloca lado-a-lado as cole&231;&245;es Berardo, Ellipse e a de Arte... Consulte Mais informação ⮕

Museu de Arte Contemporânea do CCB é inaugurado hoje com programa aberto até domingoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Museu de Arte Contemporânea do CCB é inaugurado hojeO Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC/CCB) é inaugurado esta sexta-feira com exposições que reúnem as coleções Berardo, Ellipse, Teixeira de Freitas, e da artista belga Berlinde De Bruyckere, num programa cultural que se prolonga até domingo. Consulte Mais informação ⮕