Cavaco Silva acusa poder socialista de tentar iludir os portugueses com 'contas certas'

O antigo Presidente da República defende num artigo de opinião, que assina esta segunda-feira, que a ideia de 'contas certas' é uma tentativa 'do poder socialista para iludir os portugueses' e esconder 'a incompetência e a baixa qualidade moral de alguns ministros'. 'É (...) normal que os cidadãos não especialistas na matéria tenham colhido a ideia de que 'contas certas' é um objetivo primordial da política orçamental.

Tratou-se, no entanto, de uma armadilha do poder socialista para iludir os portugueses, em que caíram vários agentes do espaço político e mediático bem-intencionados', sustenta o antigo primeiro-ministro, num Na opinião de Aníbal Cavaco Silva, as 'contas certas' não foi somente 'a armadilha que o Governo socialista montou para, com algum sucesso, desviar a atenção (...) dos graves problemas do país', mas também 'uma tentativa de esconder a incompetência e a baixa qualidade moral de alguns ministros





