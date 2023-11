Catarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscas

01/11/2023

Catarina Cascarrinho, jornalista do CM e CMTV, assistiu às duas sessões de julgamento do caso Sara Carreira e conta tudo o que viu e ouviu neste episódio do 'Crime e Castigo'.