Catarina Furtado declara-se: 'Quero estas mãos para o resto da vida'

João, filho mais novo de Catarina Furtado e de João Reis, celebra nesta sexta-feira o 16.º aniversário. Nas redes sociais, a apresentadora da RTP1 já lhe dedicou uma mensagem. 'Amo-te com o peito todo, meu filho João. O meu girassol faz hoje 16 anos. Quero estas mãos a abraçar-me para o resto da vida', escreveu na legenda de uma fotografia através da qual se mostra a ser agarrada pelo filho.

'Pronto, pode não ser sempre, também deverá querer abraçar outras pessoas. Eu deixo', acrescentou. Apesar de se ter separado de João Reis, Catarina Furtado identificou-o na publicação e o ator partilhou o registo na sua própria conta. Catarina Furtado e João Reis têm uma outra filha em comum, Maria Beatriz Reis, que celebrou em maio o 17.º aniversário.

'Só quero voltar à minha vida antiga': Mulher britânica diz estar arrependida de ter sido mãeÉ mãe de uma bebé de 10 meses. Consulte Mais informação ⮕

Aprovada audição da ministra Ana Catarina Mendes sobre a Agência para a IntegraçãoA Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou hoje por unanimidade a audição da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, proposta pelo PSD, sobre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Consulte Mais informação ⮕

Aprovada audição da ministra Ana Catarina Mendes sobre a Agência para a IntegraçãoA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares vai responder a d&250;vidas sobre o &243;rg&227;o criado para substituir SEF, que ainda n&227;o tem estatutos nem sede a poucos dias de iniciar fun&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten (com descontos à espreita)No dia em que deu por terminada mais uma série de eventos do Kitchen Club, a Worten arrancou com as promoções da Black Friday. As receitas vão voltar e as promoções começam com os Dias sem IVA. Consulte Mais informação ⮕

Medina só respondeu a metade das perguntas dos deputados: o pior registo do GovernoJá os ministros João Galamba, Catarina Sarmento e Castro, Helena Carreiras e Ana Catarina Mendes responderam a todas as perguntas feitas pelos parlamentares durante a última sessão legislativa. Consulte Mais informação ⮕

O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta quinta-feira, 26 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto. Consulte Mais informação ⮕