Catarina Furtado assinala dia especial: 'Terás sempre o meu amor eterno...'

Catarina Furtado assinalou recentemente o aniversário do seu filho nas suas redes sociais. O menino completa esta sexta-feira, dia 27 de outubro, 16 anos. No Instagram, Catarina Furtado começou por escrever: 'E vão 16! Meu filho: meio menino, meio rapaz, meio homem. Adolescente fiel aos compêndios sobre a temática (inclusivamente o meu livro “Adolescer é fácil #soquenao”)'.

'Foste feito com amor, és feito de amor, terás sempre o meu amor eterno. Tenho tanto orgulho no teu olhar especial. És sensibilidade e coragem. És um bocadinho meu e eu sou rica por isso', acrescentou ainda. 'Desculpa esta declaração pirosa. Sei que te vou ouvir resmungar e terás razão, mas pronto amor de mãe é uma cena à parte.

