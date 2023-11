Caso Maddie. PJ encontra-se com familiares “apenas” para fazer “ponto de situação”

Judiciária assegura que investigações continuam em Portugal e no estrangeiro. Esclarecimento surge no dia em que a imprensa britânica avança que elementos da PJ estiveram com os pais da criança desaparecida em 2007 e que, nesse encontro, teriam pedido desculpas por, durante todo o processo, terem-nos considerado suspeitos.

O comunicado da PJ não alude diretamente às informações veiculadas pela BBC, limitando-se a explicar que"continuam a ser desenvolvidas diligências", quer em Portugal, quer no estrangeiro e que, neste âmbito, correspondendo a"boas práticas, foram efetuados contactos presenciais, com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se – apenas - o ponto de situação processual, no âmbito do Inquérito em curso".

A nota da Judiciária recorda ainda que,"conforme oportunamente tornado público, em estreita articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e inglesas (Metropolitan Police), têm vindo a ser realizados atos formais de investigação e de perícias", bem"como partilhada informação e revisitados depoimentos". headtopics.com

Maddie McCann desapareceu em maio de 2007, do hotel na Praia da Luz, no Algarve ,onde estava a passar férias com os pais e os irmãos. Na altura tinha três anos.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

