Caso Maddie. PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com os pais

A Polícia Judiciária esclareceu esta segunda-feira que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann, no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, visando o esclarecimento da situação, e que foram realizados contactos com familiares da criança.

Madeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, enquanto os pais jantavam com amigos naquelas férias em Portugal. Durante o encontro com Gerry McCann - revela o programa Panorama da BBC - os agentes da PJ pediram desculpa pela forma como os detetives portugueses conduziram a investigação e pelo tratamento dado à família.

Em setembro de 2007, os pais - Kate e Gerry McCann - foram considerados suspeitos na investigação portuguesa inicial, então liderada pelo detetive Gonçalo Amaral, mas esse estatuto foi retirado ao inspetor da PJ no ano seguinte.

Gonçalo Amaral passou a acusar os pais de envolvimento no desaparecimento da filha e até escreveu um livro relacionado com o caso do desaparecimento de Maddie.Após anos de investigação, os agentes portugueses apoiaram este ano as autoridades alemãs, que acreditam que o alemão Christian Brueckner assassinou a criança, adianta o programa da BBC.

Segundo a BBC, Hans Christian Wolters, o procurador alemão do caso, congratulou-se com o pedido de desculpas de Portugal, dizendo:"É um bom sinal. Mostra que, em Portugal, há progressos no caso McCann".

