Caso legionela. Vítimas ponderam ação contra o Estado

Os familiares das vitimas não se conformam e ponderam uma ação de responsabilidade contra o Estado por omissão.

:

REVISTASABADO: Recomendações Europeias – Conselhos Superiores do Ministério PúblicoA independência do Ministério Público é um pré-requisito para a independência do Judiciário e para a existência de um Estado de Direito e, como tal, deve ser encorajada e garantida por lei, ao mais alto nível possível, de modo em tudo similar ao que se passa com os juízes.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

ITWITTING: Ministério Público acusa ex-autarca e ex-deputado de corrupçãoO MP afirmou que a investigação foi conduzida pelo DIAP de Évora e pela Polícia Judiciária (PJ) &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Ministério aceita “maior rigor” na formação de professores, sindicatos pedem novas negociaçõesProjecto de novo regime de habilitação profissional para a docência não garante que venham a existir professores disponíveis para acompanhar estágios de futuros docentes, alerta FNE.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Inimigo Público: Marcelo Rebelo de Sousa vai disfarçar-se de João Galamba no HalloweenSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Ministério israelita elaborou proposta 'conceptual' para transferir civis de Gaza para o EgitoAs conclusões do relatório reavivaram entre os palestinianos memórias do seu maior trauma, o deslocamento de centenas de milhares de pessoas que fugiram ou foram forçadas a abandonar as suas casas durante os combates durante a criação de Israel, em 1948.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", &233; proposta a desloca&231;&227;o for&231;ada dos palestinianos e a cria&231;&227;o de uma "&225;rea est&233;ril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, &233; uma repeti&231;&227;o inaceit&225;vel de um trauma passado.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »