Cascais é finalista nos prémios World Smart City Award 23

A iniciativa centrada no cidadão Viver Cascais foi o projeto levado para a candidatura ao prestigiado prémio internacional que pretende reconhecer projetos, ideias e estratégias globais pioneiras que as cidades adotam para maior qualidade de vida, viabilidade económica e sustentabilidade E estamos nos 6 finalistas!

Viver Cascais é um programa de fidelização que oferece um acesso privilegiado a uma variedade de serviços em áreas como transportes, saúde e cultura através de um único cartão E está disponível para todos os residentes, trabalhadores e estudantes da nossa vila Sempre, sempre, com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas como meta a atingir Foi lançado há 3 anos, e o grande propulsor foram mesmo os transportes gratuitos: desde...

O Viver Cascais tem cerca de 111000 utilizadores (dos quais 93% são residentes, o que se aproxima da metade da nossa população) Para não falar no potencial futuro que tem: com integração de IA e o cruzamento da informação macro de utilização atual, a evolução é trazer cada vez mais benefícios focados nas necessidades específicas das pessoas de Cascais A 8 de novembro saberemos o resultado, mas o Viver Cascais para mim... headtopics.com

