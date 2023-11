Casal que lutou contra a infertilidade por oito anos tem hoje quatro filhos

Os médicos disseram ao casal que não tinham resposta para os tratamentos não estarem a resultar, porque os exames não revelavam nenhuma causa óbvia para problemas de infertilidade. Zac sofreu um acidente em 2011 que o deixou paralisado da cintura para baixo e, por uma altura, acreditou que a sua condição tivesse prejudicado os procedimentos. No Instagram, foi partilhando a jornada com a companheira.No final de 2022, o casal começou a explorar o tema da doação de embriões e viajou até ao Tennessee para uma clínica especializada.

Durante o mesmo período, foram abordados por um vizinho que os questionou se estariam interessados em adotar uma criança. O casal disse imediatamente que sim. Apesar de estarem entusiasmados com a adoção, decidiram prosseguir em simultâneo com o tratamento com embriões. Em abril, descobriram que Brittney estava grávida de trigémeos.

No decorrer da gravidez, o casal estava preocupada com a possibilidade de um aborto, mas esta correu sem qualquer tipo de complicações.

