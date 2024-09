Casa Pia e Vitória de Guimarães empatam 1-1

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeral28 portugueses e 16 familiares retirados do Líbano aterram em LisboaPrisão preventiva para português que matou sogra em Maiorca

A equipa casapiana, que somou o quarto encontro consecutivo sem perder, adiantou-se já na fase final da primeira parte, através de Cassiano, na conversão de uma grande penalidade, aos 39 minutos, vantagem anulada no arranque da segunda metade pelo Vitória, que somou o segundo jogo sem vencer, com um golo de João Goulart na própria baliza, aos 49.

