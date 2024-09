Casa Pia e V. Setúbal empatam no final do encontro

Em mais um encontro que acaba de terminar em Rio Maior , Casa Pia e V. Guimarães empataram a um com um penálti de Cassiano e um autogolo de João Goulart

Bruno Pinheiro faz apenas uma troca em relação à equipa que começou a partida com o Casa Pia na última jornada , com a entrada de Santi Garcia para a saída de Mory GbaneEstrela da Amadora recebeu e venceu o Moreirense esta tarde por 2-1, com golos de Bucca e Kikas nos 20 minutos iniciais antes de Ismael fazer o resultado final aos 82′Bruno Lage mantém a equipa inicial do último encontro no Bessa com o Boavista, com Bah a regressar aos convocados mas a...

Casa Pia conquista primeira vitória ao bater Estrela da AmadoraUm golo de Henrique Pereira, aos 61 minutos, bastou para os casapianos somarem o primeiro triunfo na presente época, depois de terem somado três derrotas consecutivas.

Casa Pia soma primeira vitória e afunda Estrela da AmadoraAmadorenses podem cair para o último lugar do campeonato.

Casa Pia vence Moreirense com reviravolta no marcador"Gansos" derrotaram a equipa de Moreira de Cónegos por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato. Veja aqui os golos.

Casa Pia derrota Moreirense com remontadaPartida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.

Casa Pia vence Moreirense com reviravolta no marcador"Gansos" derrotaram a equipa de Moreira de Cónegos por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato. Veja aqui os golos.

Carlos Silvino, antigo arguido da Casa Pia, vive como sem-abrigo perto de colégiosCarlos Silvino, condenado por abuso sexual de crianças na Escola Casa Pia, vive atualmente como sem-abrigo em Lisboa, alugando um quarto próximo a colégios. Ele nega os crimes e afirma não se arrepender.

