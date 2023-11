“Carros com maior cilindrada devem ver IUC agravado”

A Zero é perentória: a proposta do Governo para o agravamento da carga fiscal sobre veículos, anteriores a 2007, deve ser revistao Estado deve manter a receita da carga fiscal agravada mas penalizar os veículos que poluem mais, ao mesmo tempo que alivia o IUC nos carros que que poluem menos.

Os carros a combustão têm sido um tema polémico ultimamente devido ao agravamento do imposto único de Circulação (IUC) determinado pelo Governo na proposta do Orçamento de Estado para 2024. De que forma encara estas medidas?

os carros que tenham maior poluição, sejam os carros que pagam mais, ou seja, vejam até o seu IUC agravado.Ou seja, se tiver um carro de 2005, com uma baixa cilindrada e com baixas emissões, o imposto de circulação deve baixar.muito provavelmente esse carro não é de uma pessoa com rendimentos baixos. headtopics.com

Resumidamente, a Zero não é contra o agravamento do IUC, apenas pede que a medida seja reformulada para que não penalize todo os consumidores da mesma forma.A Zero é contra o aumento do IUC dos carros menos poluentes. Nesses, até achamos que devem baixar o IUC.Foi presidente da Quercus, hoje é presidente da Zero e ao mesmo tempo é investigador e docente.

António Guterres, é, efetivamente, um político absolutamente excecional. Tem sido incansável nos apelos que tem feito. É, de longe, o político mais marcante presidente da conferência, que é também o responsável pela principal empresa petrolífera dos Emirados,Não estou francamente otimista face àquilo que era preciso e àquilo que provavelmente vai sair. headtopics.com

Vai ser muito difícil não ultrapassarmos 1,5 graus, que é o limite que o Acordo de Paris apontava, e que os cientistas apontam, para não termos impactos já catastróficos em termos de temperatura em relação à era pré industrial. Mas mesmo assim nós precisamos de fazer esse esforço para garantir que conseguimos o melhor, mesmo sabendo que esse melhor é pouco..

Subida do IUC ajuda a pagar os carros eléctricos?Os carros anteriores a 2007 vão ver o que pagam de IUC aumentar generosamente nos próximos anos, enquanto os veículos eléctricos continuam sem o pagar. Isto faz sentido? Estão uns a pagar por outros? Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL anuncia intenção de baixar IUC dois euros por mêsAumento do IUC previsto para carros anteriores a 2007 na proposta de Or&231;amento do Estado para 2024 &233; "crueldade fiscal", diz Rui Rocha. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mês IUCRui Rocha acusou António Costa de querer omitir informações sobre a privatização da TAP e o Governo de deixar a saúde seguir 'caminho do abismo'. Consulte Mais informação ⮕

IL quer revogar aumento do IUC até à sua extinçãoPrevisto para o Orçamento para 2024 é o aumento do Imposto Único de Circulação, para os automóveis com mais de 16 anos. Uma medida e um imposto que a Iniciativa Liberal quer revogar, diz o presidente do partido Rui Rocha. Consulte Mais informação ⮕

Costa ouviu socialistas satisfeitos com OE, mas atentos a riscos na Saúde, rendas e IUCReunião da Comissão Nacional do PS serviu para marcar eleições internas e discutir momento político. Costa ouviu elogios ao OE, mas também preocupações dos socialistas com temas que marcam a agenda. Consulte Mais informação ⮕

IUC: como desagradar a gregos e troianosQue toda esta polémica sirva, pelo menos, para lembrar aos radicais anti-carros do governo que o país tem poucas infraestruturas e que os transportes públicos, onde existem, deixam muito a desejar. Consulte Mais informação ⮕