A ministra da Defesa disse, este domingo, que Portugal está a "participar no grande esforço da diplomacia" para "mitigar as consequências terríveis" da guerra entre"O papel de Portugal é aquele que tem sido definido pelo Governo.

A ministra da Defesa, que falava aos jornalistas em Viana do Castelo, à margem da cerimónia militar do Dia dopelo grupo islamita palestiniano Hamas, e à entrega de ajuda humanitária em Gaza para "evitar a escalada do conflito". headtopics.com

"Há um conjunto de coisas que podemos e devemos fazer, em articulação com os nossos parceiros internacionais", adiantou, admitindo não ser uma missão "fácil". "Estamos a enfrentar um conflito que terá impactos muito variados e profundos. Não podemos é deixar de fazer o que sentirmos que é possível fazer.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infra-estruturas do grupo em headtopics.com

e impondo um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e electricidade. O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

