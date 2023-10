Carreira da cenógrafa e figurinista Cristina Reis da Cornucópia documentada em livro

A carreira da cenógrafa e figurinista Cristina Reis, dedicada durante mais de 40 anos ao Teatro da Cornucópia, em Lisboa, está documentado no novo volume da coleção Design -- D, da Imprensa Nacional, que chega hoje às livrarias

O critério seguido passou por “fazer com que cada conjunto de uma ou duas páginas pudesse, sucintamente, apresentar algum material que compusesse alguma coisa que uma pessoa pudesse ler com os olhos”, porque “ler não é só ler, é também ler com a cabeça, inventar”, disse Cristina Reis à Lusa, na sessão de apresentação do livro, ocorrida ao final do dia de quinta-feira, na Biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa.

Com o material que tem e com o que a companhia de teatro fundada em 1973 já editara em dois volumes, foi possível ter uma ideia “do material” que havia para colocar na obra para a qual o editor Jorge Silva desafiara Cristina Reis, pouco tempo depois do fecho da Cornucópia, recordou a artista à Lusa. headtopics.com

Nascida na capital portuguesa em 1945, Cristina Reis fez o curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Em 1960, começou a formação em design no atelier de Daciano Consta, onde trabalhou até 1966, em design de interiores.

O grande ‘miolo’ do livro, prefaciado por José Capela, docente na Escola de Arquitetura e Design na Universidade do Minho, é, todavia, ocupado pelo trabalho que fez para a companhia que designa como “família”, o Teatro da Cornucópia, onde passou grande parte da vida. headtopics.com

A também realizadora francesa define Cristina Reis como “mulher corsário, capitão duma nave em estado de navegar”. E lembra o momento em que a viu pela primeira vez, em Lisboa, em “1983 ou 1984”, no Teatro da Cornucópia, quando a artista estava “de joelhos no palco” a “pintar um céu gigantesco”.

