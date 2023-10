Carolina Patrocínio partilha 'look' de Halloween e soma elogios: 'Que espetáculo!'

Carolina Patrocínio apresentou esta sexta-feira o seu programa, na SIC Mulher, com um 'look' especial Halloween. Já é habitual a figura pública assinalar algumas datas festivas e desta vez não foi exceção. 'HALLOWEEN EDITION na SIC Mulher', escreveu a apresentadora na legenda da publicação feita no Instagram.

Dezenas de comentários chegaram prontamente. 'Que espetáculo Carolina!!! Adoro', 'Look, maquilhagem, incrível, cada ano que passa uma super personagem digna de um super filme assustador, adorei a partilha', 'Ui, elevaste a fasquia', 'Fabulosa como sempre' ou 'Esta miúda é linda de qualquer jeitinho', são alguns dos exemplos. https://www.instagram.

